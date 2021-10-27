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В ЛНР обвинили Киев в нарушении Минских соглашений после применения "Байрактара"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Луганске обвинили украинских военных в нарушении Минских соглашений в связи с применением Вооруженными силами Украины в Донбассе боевого беспилотника турецкого производства "Байрактар".

Как заявил в среду "Интерфаксу" представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник, применяя боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе, командование ВСУ "нарушает пункт минского меморандума о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения".

По его словам, заявив о применении в зоне конфликта в Донбассе боевых беспилотников "Байрактар", командование ВСУ признало факт нарушения минских договорённостей.

В штабе украинской операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе накануне сообщили, что ВСУ впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения ООС.

"Байрактар ТВ2" (Bayraktar) - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Украина Донбасс ЛНР

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