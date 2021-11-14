Правящая в Армении партия проигрывает выборы мэра города Капан

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая партия "Гражданский договор" проигрывает выборы мэра города Капан Сюникской области на юге республики.

Выступающий как оппозиционер действующий мэр Капана Геворк Парсян, ссылаясь на предварительные результаты голосования, сообщил на своей странице в фейсбуке о своей победе.

В воскресенье выборы в органы местного самоуправления прошли в городах Капан, Иджеван и Степанаван, в последних двух городах победу одержала партия Пашиняна.

Ранее Служба нацбезопасности Армении сообщила, что Азербайджан на находящемся под его контролем участке установит пункты пограничного и таможенного контроля на автодороге Капан-Чакатен в Сюникской области, а альтернативная автодорога будет готова до конца года.