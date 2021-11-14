Ереван сообщил, что Азербайджан установит таможенный пункт на дороге Капан-Чакатен

Армянская сторона также установит на данной дороге КПП

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан установит пункты пограничного и таможенного контроля на автодороге Капан - Чакатен в Сюникской области, сообщает в воскресенье Служба нацбезопасности Армении.

"Сообщаем, что 14 ноября с 00:00 по местному времени на автодороге Капан - Чакатен азербайджанская сторона на находящемся под ее контролем участке установит КПП для осуществления пограничного и таможенного контроля", - заявили в пресс-службе СНБ.

В ведомстве отметили, что армянская сторона также установит на данной дороге пункты таможенного и пограничного контроля.

"Сообщаем, что альтернативная автодорога на данном участке будет готова до конца этого года", - сообщили в СНБ Армении.

11 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что Азербайджан разместил пункты таможенного и пограничного контроля на автодороге в Иран, идущей через Сюникскую область. Пункты размещены на автотрассе Горис-Капан, в результате чего попасть из Еревана в Капан возможно по введенной недавно в эксплуатацию объездной горной дороге. В соцсетях также были распространены видеокадры размещения новых постов азербайджанской стороны на автодороге Мегри-Капан близ населенного пункта Чакатен, в результате чего отрезанными от основной дороги окажутся пять населенных пунктов, а путь из приграничного с Ираном города Мегри в Капан будет удлинен.

После войны в Карабахе осенью 2020 года образовалась граница Сюникской области, а связывающая армянские города Горис и Капан дорога, в частности, 21-километровый участок, выходит в некоторых местах за пределы Армении. Этот участок связывающей Армению с Ираном дороги перешел под контроль Азербайджана, на данном участке размещены российские пограничники.

По мнению армянских экспертов, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого "Зангезурского коридора" из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области.