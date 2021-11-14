В Армении заявили об отбитом наступлении Азербайджана

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана днем в воскресенье попытались обеспечить позиционное наступление в восточном направлении (Гегаркуникская область) границы с Арменией, обстановка напряженная, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"ВС Азербайджана в 13:00 14 ноября попытались обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника установиться на данной территории", - сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что обстановка продолжает оставаться напряженной. "В настоящее время при посредничестве российской стороны ведутся переговоры по развязке ситуации. С армянской стороны пострадавших нет", - отметили в Минобороны.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.