В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен ростом напряженности на азербайджано-армянской границе, призывает начать работу по всеобъемлющему урегулированию, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Обеспокоен ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе. Важно устранить риски и причины, начать работу для достижения всеобъемлющего урегулирования", - написал Клаар в своем аккаунте в твиттер.

Минобороны Армении в воскресенье сообщило, что вооруженные силы Азербайджана днем попытались обеспечить позиционное наступление в восточном направлении (Гегаркуникская область) границы с Арменией. Азербайджан, в свою очередь, сообщил о провокации с армянской стороны.