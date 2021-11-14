Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МВД Украины не исключило введения ЧП в граничащих с Белоруссией областях

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате межведомственного совещания по ситуации на границе с Белоруссией рассматривались разные сценарии урегулирования миграционного кризиса вплоть до введения чрезвычайного положения в приграничных областях страны.

В миреПрезидент Белоруссии отверг обвинения в миграционном кризисеЧитать подробнее

"Проработаны различные сценарии этих действий (по защите украинской границы - ИФ), вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в приграничных областях", - сказал Монастырский в ходе брифинга после совещания.

По его словам, "стратегическая цель Украины на два ближайших года - строительство государственной границы, на что предусмотрены средства в бюджете 2022 года".

При этом глава МВД Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ. Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия. Белоруссия отвергает обвинения в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

МВД Украины Денис Монастырский Белоруссия

Новости

США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ

США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ
Пандемия коронавируса

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для не привитых от COVID-19 жителей

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для не привитых от COVID-19 жителей

В Армении заявили об отбитом наступлении Азербайджана

Сын Муаммара Каддафи поборется за пост президента Ливии

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Нелегалы забросали камнями польских полицейских на границе с Белоруссией

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии
Пандемия коронавируса

В КНР призвали прибывших из-за рубежа не посещать Пекин на фоне борьбы с COVID

В КНР призвали прибывших из-за рубежа не посещать Пекин на фоне борьбы с COVID

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });