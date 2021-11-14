МВД Украины не исключило введения ЧП в граничащих с Белоруссией областях

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате межведомственного совещания по ситуации на границе с Белоруссией рассматривались разные сценарии урегулирования миграционного кризиса вплоть до введения чрезвычайного положения в приграничных областях страны.

"Проработаны различные сценарии этих действий (по защите украинской границы - ИФ), вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в приграничных областях", - сказал Монастырский в ходе брифинга после совещания.

По его словам, "стратегическая цель Украины на два ближайших года - строительство государственной границы, на что предусмотрены средства в бюджете 2022 года".

При этом глава МВД Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ. Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия. Белоруссия отвергает обвинения в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.