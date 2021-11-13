Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент Белоруссии отверг обвинения в миграционном кризисе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в создании и финансировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

"Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море? Мне что, некуда деньги девать? И вообще: факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол", - сказал он в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

Как добавил Лукашенко, " положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен".

В миреПольша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стенойПольша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стенойЧитать подробнее

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

9
Белоруссия Александр Лукашенко Польша ЕС

Новости по теме

Новости

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"

Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"

Корабли Украины, США, Турции и Румынии провели учения в Черном море

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стеной

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стеной

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Что случилось этой ночью: суббота, 13 ноября

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });