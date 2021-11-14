Нелегалы забросали камнями польских полицейских на границе с Белоруссией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа нелегальных иммигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши, когда в воскресенье попыталась пересечь белорусско-польскую границу, сообщает Associated Press.

Один из камней попал в шлем сотрудника полиции, отмечают правоохранительные органы Польши.

В ходе другого инцидента в воскресенье 50 нелегалов сумели разрушить часть заграждения на границе. Полицейские задержали 22 мигранта, пытавшихся сквозь брешь прорваться в Польшу. Задержанные оказались гражданами Ирака.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз отверг обвинения в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.