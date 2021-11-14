Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нелегалы забросали камнями польских полицейских на границе с Белоруссией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа нелегальных иммигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши, когда в воскресенье попыталась пересечь белорусско-польскую границу, сообщает Associated Press.

Один из камней попал в шлем сотрудника полиции, отмечают правоохранительные органы Польши.

В ходе другого инцидента в воскресенье 50 нелегалов сумели разрушить часть заграждения на границе. Полицейские задержали 22 мигранта, пытавшихся сквозь брешь прорваться в Польшу. Задержанные оказались гражданами Ирака.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В миреПольша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стенойПольша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стенойЧитать подробнее

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз отверг обвинения в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

9
Польша Белоруссия

Новости по теме

Новости

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии
Пандемия коронавируса

В КНР призвали прибывших из-за рубежа не посещать Пекин на фоне борьбы с COVID

В КНР призвали прибывших из-за рубежа не посещать Пекин на фоне борьбы с COVID

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 ноября

В Китае авиакомпаниям могут разрешить летать на Боингах 737 MAX

В Китае авиакомпаниям могут разрешить летать на Боингах 737 MAX

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружений

Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружений

США признали гибель десятков мирных сирийцев в результате авиаудара в 2019 году

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });