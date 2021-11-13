Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стеной

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стеной
Польско-белорусский пограничный переход в Кузнице
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Белоруссией, сообщил в субботу в эфире радиостанции RMF FM глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - сказал он.

Как добавил Каминьский, "вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа".

По словам министра, сейчас границу с Белоруссией охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо", - отметил Каминьский.

Он также сообщил, что "лагерь (мигрантов - ИФ) у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют нужные материалы".

В миреМинск сообщил, что вернул около 2000 мигрантов на родинуЧитать подробнее

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

9
Польша Белоруссия

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Что случилось этой ночью: суббота, 13 ноября

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
Пандемия коронавируса

Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

Около 250 российских десантников приняли участие в маневрах в Белоруссии

Пандемия коронавируса

Канцлер Австрии пообещал ввести локдаун для непривитых

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });