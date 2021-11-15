МКС успешно разминулась с космическим мусором

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) разминулась с космическим мусором, экипажу скоро разрешат вернуться на борт, сообщили в американском Центре управления полетами.

"Все системы МКС работают нормально. Мы обсуждаем, можете ли вы вернуться на борт", - сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем станции, трансляцию которых ведет NASA.

В понедельник экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Ранее в "Роскосмосе" со ссылкой на данные американского ЦУПа сообщили, что МКС в ближайшее время "войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора". При этом в NASA отметили, что риск столкновения "очень мал". "Согласно бортовым инструкциям в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле", - добавили в госкорпорации.

На прошлой неделе сообщалось, что в ночь с 11 на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Чтобы избежать столкновения, орбита станции была поднята на 1200 метров.

В апреле 2019 года в ЦНИИМАШ сообщали, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции, - 720 метров.

В 2020 году МКС провела два маневра для уклонения от мусора - в июле и сентябре.

Ранее главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин заявил "Интерфаксу", что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тысяч тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.