МКС второй раз за утро успешно разминулась с космическим мусором

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) вновь успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали, следует из трансляции NASA.

"Нет никаких признаков (столкновения - ИФ)", - сообщил космонавт Петр Дубров в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

Ранее в понедельник МКС уже успешно разминулась с космическим мусором.

Потенциально опасную ситуацию космонавты пережидают в кораблях "Союз" и Crew Dragon.