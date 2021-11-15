Экипаж МКС укроется в космических кораблях из-за угрозы космического мусора

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) в ближайшее время сблизится с космическим мусором, в целях безопасности экипаж укроется в космических кораблях, сообщили в "Роскосмосе".

"По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора. Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле", - сообщили в "Роскосмосе".

На прошлой неделе сообщалось, что в ночь с 11 на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Для избежания столкновения орбита станции была поднята на 1200 метров.

В апреле 2019 года в ЦНИИМАШ сообщали, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции, - 720 метров.

В 2020 году МКС провела два маневра для уклонения от мусора - в июле и сентябре.

Ранее главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин заявил "Интерфаксу", что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тысяч тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.