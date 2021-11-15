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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Беженцы на белорусской границе "снялись" с лагеря и двинулись к Польше

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Находящиеся на белорусско-польской границе беженцы утром в понедельник, надеясь на положительный исход ситуации, сложили палатки и к полудню самоорганизовались в большую колонну и начали движение к пункту пропуска Брузги, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

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"Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми", - говорится сообщении в телеграм-канале ГПК.

Там также отметили, что белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.

Согласно данным белорусской стороны, в стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска Брузги в минувшие выходные дни 13-14 ноября продолжали прибывать беженцы. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2,1 тыс. иностранных граждан.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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