Лукашенко заявил о нежелании мигрантов возвращаться на родину

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии готовы вернуть мигрантов с Ближнего Востока на родину, но они этого не хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова вернуть мигрантов на родину, но те, по его словам, сами не хотят возвращаться. Его цитирует "БелТА".

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно", - сказал он.

Лукашенко заверил, что мигрантов активно уговаривают возвращаться на родину, но никто из них на это не соглашается. Он также сказал, что распорядился, чтобы этих людей кормили и привозили им дрова.

Кроме того, президент заверил, что Белоруссия за последние месяцы запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов.

Президент отметил недавнее заявление мэрии Мюнхена о готовности принять осевших у границы с Польшей мигрантов по региональным и государственным программам. Баварские чиновники заявили, что больше не могут "смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", и назвали спасение жизней своим приоритетом.

"Молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. Две-три тысячи несчастных беглых людей они (Европейский союз. - БелТА) не могут принять. Могут, конечно. Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что Белоруссии не нужен конфликт на границе, но он нужен Польше.

Несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Белоруссии 8 ноября, по словам польских чиновников, с тех пор мигрантов стало больше. В ЕС считают, что власти Белоруссии искусственно организовали этот кризис на границе, европейские чиновники начали договариваться с правительствами Ирака, Турции и других стран о прекращении перевозок жителей Ближнего Востока в Белоруссию. Турецкий авиарегулятор уже запретил продавать авиабилеты в Белоруссию гражданам Ирака, Сирии и Йемена, авиакомпании "Белавиа" и Turkish Airlines объявили, что не будут перевозить таких пассажиров в Белоруссию из Турции, 15 ноября "Белавиа" сообщила, что не будут перевозить граждан Ирака, Йемена и Афганистана из Дубая.

В МИД Ирака заявили, что с 18 ноября рассчитывают начать вывозить своих граждан из Белоруссии, но пока пытаются установить их количество.

Евросоюз планирует ужесточить санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические. "Лукашенко требует от нас, чтобы мы сняли все санкции. Сегодня мы дадим свой ответ, мы ужесточим санкции. Ужесточим против отдельных людей, которые задействованы в незаконной перевозке", - сказал в Брюсселе журналистам глава МИД Германии Хайко Маас.

"То, что мы видим в Минске, эта бесчеловечная система, которая использует беженцев как инструмент, чтобы давить на нас, на Европейский союз, не меняется, ситуация за последние дни стала хуже", - добавил он.

Лукашенко пообещал жесткий ответ на санкции: "Мы будем защищаться, нам дальше отступать некуда".