Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прокуратура Ливии пытается остановить регистрацию сына Каддафи на президентские выборы

Прокуратура Ливии пытается остановить регистрацию сына Каддафи на президентские выборы
Сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура (ГВП) Ливии поручила Верховной избирательной комиссии страны остановить процесс регистрации для участия в президентских выборах сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама, сообщили в понедельник ливийские СМИ.

В письме в адрес избирательной комиссии прокуратура отметила, что в отношении сына Каддафи выдвинуты обвинения в массовых убийствах людей и что комиссии в случае неповиновения будут предъявлены обвинения в нарушении прокурорского распоряжения. ГВП просит избирком остановить процесс регистрации аль-Ислама, пока он не будет допрошен по предъявленным ему обвинениям.

В миреСын Муаммара Каддафи поборется за пост президента ЛивииЧитать подробнее

Аналогичное предписание направлено в Избирком в отношении лидера Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который, как ожидается, в ближайшее время объявит о намерении баллотироваться на предстоящих в декабре президентских выборах, отмечают ливийские СМИ.

Накануне сын убитого боевиками 10 лет назад Муаммара Каддафи подал документы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабхе для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Сообщалось, что Комиссия собирается вынести решение по кандидатуре аль-Ислама в течение четырех-пяти дней.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи на западе страны и временный кабинет на востоке, поддерживаемый Хафтаром.

В миреСын Каддафи дал интервью ливийскому ТВ из тюремной камерыЧитать подробнее

В октябре прошлого года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

Сейф аль-Ислам был арестован в 2011 году и находился в ливийской тюрьме до лета 2017 года, выйдя на свободу по амнистии. В отношении сына Каддафи до сих пор действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в 2011 году.

Ливия Сейф аль-Ислам Каддафи

Новости по теме

Новости

Сертификаты ДНР и ЛНР о происхождении товаров будут действительны в РФ

Сертификаты ДНР и ЛНР о происхождении товаров будут действительны в РФ

МИД Франции сообщил, что ЕС готовится ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Беженцы поставили палатки и развели костры прямо у пункта пропуска в Польшу

Часть мигрантов перебрались через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Часть мигрантов перебрались через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Беженцы на белорусской границе "снялись" с лагеря и двинулись к Польше

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

МКС второй раз за утро успешно разминулась с космическим мусором

МКС успешно разминулась с космическим мусором

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины

Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });