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Фельдмаршал Хафтар решил бороться за пост президента Ливии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил, что будет баллотироваться на пост президента Ливии, сообщает во вторник "Аль-Джазира".

"Выборы - единственный выход из тяжелого кризиса, в который погрузилась наша страна", - заявил Хафтар в телевизионной речи во вторник.

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В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.

Стороны ливийского конфликта несколько лет активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наёмников из Сирии в Ливию. В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В итоге в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

Ливия Халифа Хафтар

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