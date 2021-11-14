Сын Муаммара Каддафи поборется за пост президента Ливии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам - зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает Associated Press.

Ливийский избирком отметил, что этот кандидат оформил необходимые документы в городе Сабах, на юге Ливии.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: в ходе гражданской войны его убили захватившие в плен мятежники.

Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен и отпустили его лишь в 2017 году. Еще тогда, когда был жив его отец, именно Сейф аль-Ислам считался его вероятным преемником.

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия. В марте этого года после достижения соглашения о прекращении огня в Ливии начало работу переходное правительство во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой. Оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.