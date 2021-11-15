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Беженцы поставили палатки и развели костры прямо у пункта пропуска в Польшу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Беженцы на белорусско-польской границе обосновались непосредственно у пункта пропуска на въезде в Польшу, сообщает госагентство "БелТА" в понедельник.

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"Беженцы ставят палатки, раскладывают спальники прямо на дороге и разводят костры. Беженцы разбивают лагерь у пункта пропуска на въезде в Польшу", - отмечает агентство.

В статье отмечается, что ситуация в целом спокойная. "На улице очень холодно, сильный ветер, замерзают и взрослые, и маленькие дети", - говорится в публикации "БелТА".

Утром в понедельник беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и пошли к пункту пропуска "Брузги".

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась на прошлой неделе, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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