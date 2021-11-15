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Около 3,5 тыс. мигрантов скопились у КПП на границе Белоруссии с Польшей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 3,5 тысячи мигрантов сконцентрировались в понедельник с белорусской стороны пограничного КПП "Брузги" (Белоруссия) - "Кужницы" (Польша), сообщил в твиттере представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября, в непосредственной близости от границы сейчас собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции, а также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом. Наблюдение за ситуацией на КПП идет и с полицейского вертолета.

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Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась неделю назад, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские власти назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы отмечают усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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