Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минск заявил, что с августа не впустил в страну около 8 тыс. мигрантов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссию не впустили около 8 тыс. мигрантов с августа 2021 года, сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

Он добавил, что Минск считает странными обвинения со стороны Европейского Союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне этих цифр.

По его словам, еще около 5 тыс. иностранцев, которые за этот же период въехали в Белоруссию на законных основаниях, в ходе профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства, покинули территорию страны. "А ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты", - отметил Бычковский.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась на прошлой неделе, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Белоруссия ЕС

Новости по теме

Новости

НАСА решило отложить высадку астронавтов на Луну

Экс-советник Трампа Бэннон сдался американскому правосудию

Экс-советник Трампа Бэннон сдался американскому правосудию

Сертификаты ДНР и ЛНР о происхождении товаров будут действительны в РФ

Сертификаты ДНР и ЛНР о происхождении товаров будут действительны в РФ

МИД Франции сообщил, что ЕС готовится ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Прокуратура Ливии пытается остановить регистрацию сына Каддафи на президентские выборы

Прокуратура Ливии пытается остановить регистрацию сына Каддафи на президентские выборы

Беженцы поставили палатки и развели костры прямо у пункта пропуска в Польшу

Часть мигрантов перебрались через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Часть мигрантов перебрались через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Беженцы на белорусской границе "снялись" с лагеря и двинулись к Польше

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

МКС второй раз за утро успешно разминулась с космическим мусором

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });