Минск заявил, что с августа не впустил в страну около 8 тыс. мигрантов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссию не впустили около 8 тыс. мигрантов с августа 2021 года, сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

Он добавил, что Минск считает странными обвинения со стороны Европейского Союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне этих цифр.

По его словам, еще около 5 тыс. иностранцев, которые за этот же период въехали в Белоруссию на законных основаниях, в ходе профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства, покинули территорию страны. "А ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты", - отметил Бычковский.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась на прошлой неделе, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.