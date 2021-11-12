Минск сообщил, что вернул около 2000 мигрантов на родину

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия делает все возможное, чтобы сократить поток мигрантов, и вернула на родину около 2 тысяч иностранцев, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тысяч граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - цитирует министра "БелТА".

По словам Макея, Беларусь много раз предлагала ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы, но не получила ответа ни на одно предложение. Ранее в офисе канцлера Германии объяснили, что и.о. канцлера Ангела Меркель обсуждала кризис на белорусской границе с президентом России Владимиром Путиным, поскольку белорусския сторона не желала переговоров.

Министр добавил, что "именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции". "Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", - добавил Макей. Президент Александр Лукашенко в середине октября подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих в стране без разрешения.

Министр считает смехотворными заявления о том, будто бы 10-миллионная Беларусь развязала гибридную войну против полумиллиардного Евросоюза.

"Этот миграционный кризис - он в головах политиков ЕС, - сказал он, но добавил, - и решать его надо совместными усилиями, а не заниматься обвинениями в адрес друг друга".

Целью закрытых консультаций в ООН по проблеме он считает демонизацию Белоруссии.

Глава МИД отметил, что Минск готов на крайние меры в ответ на санкции. По его словам, белорусская сторона готова к нормальному равноправному и уважительному диалогу по решению проблемы миграции.

После того, как Евросоюз ввел санкции против Белоруссии за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, президент Александр Лукашенко пообещал, что белорусская сторона больше не будет охранять границу с ЕС от наркотрафика и нелегальной миграции. Литва, Латвия и Польша начали фиксировать значительный прирост числа попыток мигрантов из Африки и Ближнего Востока пройти на их территорию из Белоруссии. В конце лета и осенью проблема обострилась, и европейские страны стали обвинять Минск в намеренном привлечении мигрантов и переброске их на границу. С 8 сентября у границы Белоруссии с Польшей находятся несколько тысяч мигрантов, которых Польша не принимает.