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В "Белавиа" опровергли переброску мигрантов в Минск через РФ рейсами авиакомпании

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец опроверг информацию о переброске мигрантов в Минск через Россию самолетами компании.

"Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности", - сказал Чергинец, которого цитирует госагентство БелТА.

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По словам главы авиакомпании, "Белавиа" выполняет пять рейсов в Минск из двух московских аэропортов - "Шереметьево" и "Домодедово". "Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Белоруссии и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И есть только один пассажир - гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом", - сказал Чергинец.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась неделю назад, когда к ней с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию Евросоюза. В ЕС обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Белоруссия Белавиа

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