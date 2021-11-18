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"Белавиа" прекратит перевозить из Ташкента граждан Афганистана, Ирака и еще 4 стран

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" приостанавливает перевозку граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии из столицы Узбекистана, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск. Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Белоруссии", - проинформировали в компании.

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Там добавили, что пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний, для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.

Ранее в "Белавиа" сообщили о том, что с 12 ноября не будут перевозить из Турции граждан Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена. С 14 ноября авиакомпания приостановила перевозку граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана из Дубая.

Как сообщалось, ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.

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Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что "Белавиа" занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.

Белавиа Белоруссия

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