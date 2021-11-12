"Белавиа" перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции, сообщается на сайте авиакомпании в пятницу.

"Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Белоруссию", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Ранее польские власти призвали расширить санкции против Минска из-за миграционного кризиса и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Белоруссию. Варшаву поддержали власти Германии, пообещав "наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов".