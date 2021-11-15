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ЕСПЧ отложил до января слушания по иску Нидерландов против РФ о крушении MH17

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в понедельник заявили о том, что перенесли на 26 января 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на востоке Украины летом 2014 года.

Как отмечается, такое решение принято в связи с выходом из судебного процесса одного из судей 8 ноября.

ЕСПЧ напоминает, что ранее слушания были запланированы на 24 ноября 2021 года.

Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с ходатайством против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 над востоком Украины.

Катастрофа малайзийского "Боинга"

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Между тем официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

ЕСПЧ Нидерланды Россия MH17

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