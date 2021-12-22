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Прокуратура Нидерландов попросит длительные сроки для фигурантов дела MH17

По нидерландскому праву им грозит вплоть до пожизненного заключения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году под Донецком, совершили преступления, которые предусматривают длительные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного, заявили представители прокуратуры Нидерландов на заседании суда, которое проходит рядом с аэропортом Схипхол.

"В свете характера этих преступлений и всей серьезности последствий ясно, что обвиняемые должны получить длительные сроки тюремного заключения", - заявил представитель прокуратуры и пообещал, что запрашиваемые сроки будут названы позже.

При определении сроков в прокуратуре учитывали вердикты и по другим делам, отметил он. По его словам, сейчас речь идет о наиболее тяжких статьях обвинения по нидерландскому праву, и обвиняемым может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

21 декабря представитель прокуратуры, представляя доказательства обвинения, заявила, что малайзийский Boeing был сбит летом 2014 года ракетой из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", запущенного с поля рядом с поселком Первомайское, а признаков использования другого оружия в ходе расследования не выявлено.

22 декабря прокурор огласит требования к приговору четырем обвиняемым - гражданам России Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко. Их судят заочно, в процессе участвуют только нидерландские адвокаты Пулатова.

В марте 2022 суд даст слово защите Пулатова. В мае сторона обвинения и адвокаты родственников погибших в крушении смогут на это ответить, 6 июня слово снова будет предоставлено адвокатам Пулатова. На этом судебное разбирательство завершится.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. Погибли находившиеся на борту 298 человек погибли. Катастрофу расследовала Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года следователи группы заявили, что самолет сбила ракета из ЗРК "Бук". В 2019 года следователи назвали имена четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса. По версии следствия, самолет сбили из "Бука", который принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске, а обвиняемые были причастны к его переброске в Донбасс и обратно.

Итоги эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского "Боинга-777"

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Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференцииОсколки поражающих элементов, полученные в ходе эксперимента концерна "Алмаз-Антей"Фрагмент корпуса самолета, обстрелянного ракетой зенитного комплекса "Бук-М1"Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) во время презентации итогов экспериментаСоветник генерального конструктора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский во время пресс-конференцииФрагмент обшивки экспериментального самолета, полученный в ходе натурного эксперимента концерна "Алмаз-Антей"
Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференции
Нидерланды Олег Пулатов Схипхол MH17 Украина Донецк Игорь Стрелков Сергей Дубинский Леонид Харченко

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