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Норвегия поддержит санкционный режим ЕС в отношении Белоруссии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Норвегии Анникен Хюйтфельдт заявила, что Осло присоединится к санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии, передает польский телеканал Polsat.

"Мы не хотим, чтобы движение мигрантов продолжалось. Многие люди, стремящиеся к лучшей жизни, подвергаются опасности и циничной эксплуатации со стороны людей, за которых они расплачиваются", - сказала Хюйтфельдт на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

"Санкции имеют смысл, когда сотрудничают страны, мысли которых схожи, и когда они имеют широкую международную поддержку", - добавила министр.

В понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии и модифицировали санкционный режим против Минска, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Союза и Белоруссии из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран.

В опубликованном документе отмечается, что Брюссель теперь "сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко", направленной, по мнению ЕС, на создание миграционного кризиса у границ Евросоюза.

ЕС Норвегия Белоруссия

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