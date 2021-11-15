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Белый дом сообщил о сотрудничестве США и ЕС по новым санкциям против Минска

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США сотрудничают с Евросоюзом в подготовке пакета санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, заявила представитель американского президента Джен Псаки.

"Администрация Байдена сотрудничает с союзниками из ЕС в подготовке санкций против Белоруссии", - сказала Псаки.

Она добавила, что США призывают Россию оказать влияние на Белоруссию для урегулирования кризиса на польско-белорусской границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС и обвиняют Минск в организации потока мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в ЕС.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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США ЕС Белоруссия Польша

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