Лавров заявил о важности проведения всеобщих выборов в Ливии 24 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В переносе даты всеобщих выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря, не будет большой беды, однако в Москве надеются, что они пройдут в срок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Была назначена дата - 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались", - сказал министр в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".

"Главное, чтобы все "шероховатости", которые сейчас проявляются в рамках подготовки к выборам, были устранены", - подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что имеет в виду инклюзивность участников этого процесса и списка кандидатов: "Были попытки избирательных органов Ливии не допускать кого-то к выборам, потом эти решения пересматривались. Надеюсь, что будут допущены все".

Говоря о том, есть ли у него определённая позиция в отношении кого-либо из кандидатов, и, комментируя реплику журналиста о том, что кандидатура сына бывшего лидера Ливии Сейф аль-Ислама Каддафи "явно не устраивает США", Лавров отметил: "Не могу говорить за ливийский народ. США тем более не имеют права это делать: они участвовали в разрушении ливийского государства в 2011 году".

"Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы. Знаем, что у Сейфа аль-Ислам Каддафи и в целом у клана Каддафи достаточно много сторонников, как и у маршала Халифы Хафтара, Акиля Салеха, Абдельхалида Дбейбы и других участников президентской гонки", - отметил Лавров.

"Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа", - подчеркнул российский министр.