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Американские военные заявили, что Россия в ходе испытания сбила советский спутник

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", сообщает космическое командование США.

"Россия 15 ноября 2021 года по московскому времени испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета поразила российский спутник "Космос-1408", что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите", - говорится в сообщении командования.

По его оценке, образовалось около 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг. При этом американские военные полагают, что в результате испытания на орбите также появятся "сотни тысяч" более мелких обломков, отследить которые невозможно.

"Би-би-си" отмечает, что "Космос-1408" был запущен в 1982 году. Он предназначался для радиотехнической разведки и не работал уже много лет.

Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон заявил, что подобное испытание, по мнению США, указывает на то, что России безразличны "безопасность, стабильность и долгосрочное рациональное использование космоса всеми странами". Он пояснил, что, согласно оценкам космического командования США, из-за этих обломков космическим аппаратам придtтся чаще маневрировать, чтобы избегать столкновений.

"Испытание Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту ясно показывает, что эта страна продолжает работать над системами по борьбе против спутников. Такие системы подрывают стратегическую стабильность и являются угрозой для всех стран", - полагает Дикинсон.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что Россия в понедельник провела испытание противоспутникового оружия, представляющее угрозу для МКС.

Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.

В Москве заявление Госдепа США пока не комментировали.

В "Роскосмосе" в понедельник заявили, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

США Россия МКС

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