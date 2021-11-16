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Минобороны Белоруссии не увидело необходимости в размещении военных баз РФ в стране

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии нет необходимости размешать российские военные базы, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Зачем они нам здесь нужны, если у нас есть Союзное государство? Есть понятие "региональная группировка войск", в которую входит вся армия Вооруженных сил Беларуси и часть сил и средств от РФ, которых вполне по нашим расчетам достаточно", - сказал Хренин.

Видеофрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Минобороны Белоруссии во вторник.

По словам министра, если будет необходимость, то "Россия совсем рядышком, они все будут у нас на территории". "Размешать какие-то дополнительные авиационные, еще какие-то базы? Да не нужны", - подчеркнул он.

При этом, заметил Хренин, соседи республики "не стесняясь размещают базы".

"Мы выработали другой механизм с нашим стратегическим союзником - РФ. Мы готовим свои Вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовано совместное дежурство. Мы изучаем новую технику. Изучаем опыт, где-то своим опытом делимся. Вот и все. Поэтому никаких баз не будет, но если понадобится, то здесь, как сказал президент, будет хоть вся российская армия", - отметил он.

Виктор Хренин Белоруссия Минобороны Белоруссии

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