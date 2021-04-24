Лукашенко сказал, что не обсуждал военную базу на встрече с Путиным

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным размещение российских военных баз на территории республики, сообщает пресс-служба главы Белоруссии в субботу.

"Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - сказал он в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы.

По словам Лукашенко, у Белоруссии и России совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ.

"Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?" - заявил он.

Как сообщалось, 22 апреля президент Белоруссии посетил Россию с рабочим визитом. Переговоры Путина и Лукашенко в Москве продлились почти четыре часа. В ходе встречи главы государств затронули вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также взаимодействие Москвы и Минска в разных сферах, в том числе по линии спецслужб.