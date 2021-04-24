Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 24.04В России 4 753 789+8 828В мире 145 640 414+897 762

Лукашенко сказал, что не обсуждал военную базу на встрече с Путиным

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным размещение российских военных баз на территории республики, сообщает пресс-служба главы Белоруссии в субботу.

"Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - сказал он в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы.

По словам Лукашенко, у Белоруссии и России совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ.

"Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?" - заявил он.

Как сообщалось, 22 апреля президент Белоруссии посетил Россию с рабочим визитом. Переговоры Путина и Лукашенко в Москве продлились почти четыре часа. В ходе встречи главы государств затронули вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также взаимодействие Москвы и Минска в разных сферах, в том числе по линии спецслужб.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин ОДКБ

Новости по теме

Новости

Астронавты корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС

Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу

Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 сблизился с МКС перед стыковкой

YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne

YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne

Что случилось этой ночью: суббота, 24 апреля

Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент

Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепартамент
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');