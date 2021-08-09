Лукашенко заявил, что российских военных разместят в Белоруссии в случае угрозы мировой войны

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные Силы РФ будут размещены в Белоруссии в случае угрозы новой мировой войны, заявил в понедельник президент страны Александр Лукашенко.

"Если будет нужно, то тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы РФ будут размещены, если нужно. В случае опасности развязывания новой мировой войны. Вот и все", - подчеркнул Лукашенко.

В конце июля президент Белоруссии заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщил, что Кремль не получал обращений от руководства Белоруссии насчет размещения там российских вооруженных сил.