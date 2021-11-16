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В Нью-Йорке полностью привитым от COVID-19 разрешат встретить Новый год на Таймс-сквер

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Власти Нью-Йорка в этом году позволят только тем людям, кто полностью вакцинирован от COVID-19, отпраздновать Новый год на площади Таймс-сквер, сообщает во вторник Axios.

"Мы будем рады всем сотням тысяч посетителей, но каждый должен быть вакцинирован", - цитирует портал слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Те, кто не может пройти вакцинацию из-за проблем со здоровьем, должны показать отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до мероприятия. Также обязательно ношение масок.

Детям в возрасте до 5 лет разрешено присутствовать на праздновании с кем-то, у кого есть сертификат о вакцинации.

В прошлом году на этой площади в центральной части Манхэттена в связи с пандемией COVID-19 публичные мероприятия на Новый год не проводились, напоминает Axios.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Нью-Йорк Билл де Блазио

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