В Нью-Йорк привезли 24-метровую рождественскую ель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорк из Мэриленда привезли рождественскую ель высотой в 24 метра и весом в 12 тонн. Об этом сообщает CNN.

Чтобы доставить ель в Нью-Йорк, потребовалось два дня. Для перевозки сначала нужно было получить разрешение от властей штатов Нью-Джерси и Мэриленд, так как груз был негабаритным.

Прицеп, который вез дерево, сопровождала по городу полиция Нью-Йорка.

It"s starting to look a lot like Christmas!



The Rockefeller Center Christmas Tree arrived earlier this morning with a little help from our @NYPDHighway Unit escorting it through NYC to its final destination at @rockcenternyc pic.twitter.com/U671Pk7nTd — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 13, 2021

Ель установят перед Рокфеллер-центром и украсят гирляндами из 50 тысяч светодиодных лампочек и звездой с 3 млн кристаллов Сваровски, весом около 408 кг.