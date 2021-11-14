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В Нью-Йорк привезли 24-метровую рождественскую ель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорк из Мэриленда привезли рождественскую ель высотой в 24 метра и весом в 12 тонн. Об этом сообщает CNN.

Чтобы доставить ель в Нью-Йорк, потребовалось два дня. Для перевозки сначала нужно было получить разрешение от властей штатов Нью-Джерси и Мэриленд, так как груз был негабаритным.

Прицеп, который вез дерево, сопровождала по городу полиция Нью-Йорка.

Ель установят перед Рокфеллер-центром и украсят гирляндами из 50 тысяч светодиодных лампочек и звездой с 3 млн кристаллов Сваровски, весом около 408 кг.

США Нью-Йорк

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