Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19

Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer во вторник направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментального препарата от коронавируса COVID-19.

"Сегодня Pfizer объявила, что добивается разрешения на экстренное применение своего экспериментального противовирусного препарата для приема внутрь под названием PAXLOVID, чтобы лечить COVID-19 - при слабом или умеренном течении заболевания - у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти", - говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией.

Отмечается, что в случае одобрения PAXLOVID станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль. В документе подчеркивается, что препарат помогает избежать тяжелого течения COVID-19, которое приводит к госпитализации и смерти.

В документе говорится, что лекарство смогут назначать как пациентам, находящимся на лечении дома, так и пациентам в группе риска при появлении первых признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным Pfizer, компания стремится получить одобрение своего препарата от коронавируса на основании положительных результатов предварительного анализа клинических исследований, в которых приняли участие те испытуемые в возрасте 18 лет и старше с подтвержденным диагнозом COVID-19, кто был подвержен высокому риску прогрессирующего и тяжелого заболевания. Исследование показало, что лекарство способно на 89% сократить риски госпитализации или летального исхода.

"В связи с более чем 5 млн смертей и бесчисленными жизнями, затронутыми глобально этим разрушительным заболеванием, существует срочная необходимость в вариантах лечения, которые будут спасать жизни. Высокая эффективность PAXLOVID, выявленная в ходе недавних клинических испытаний, а также его потенциал, в случае одобрения, будет спасать жизни и предотвращать госпитализации..." - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

Ранее во вторник стало известно, что Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств, которое позволит компаниям по всему миру производить их экспериментальное лекарство от коронавируса COVID-19. Патентный пул лекарственных средств - это организация, действующая при поддержке ООН, которая содействует разработке медицинских препаратов для стран с низким и средним уровнем дохода.

Соглашение позволит облегчить дополнительное производство и распространение исследуемого препарата, пока в Pfizer ожидают разрешения на использование от регулирующих органов. Квалифицированные производители лекарств по всему миру смогут обеспечить новым препаратом 95 стран.

Pfizer в начале ноября заявил об эффективности своего лекарства от коронавируса. В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. Вероятность их госпитализации была более чем минимальной, в сравнении с теми, кто принимал плацебо. Кроме того, никто из прошедших курс лечения при исследовании этого лекарства не скончался, в то время как среди тех, кто принимал плацебо, зарегистрировано 10 летальных исходов.

В прошлом месяце фармацевтическая компания Merck направила FDA запрос на одобрение экстренного применения своего препарата молнупиравира для лечения коронавируса COVID-19. Это также препарат для применения внутрь.

Компания сообщала, что промежуточный анализ третьей фазы клинических испытаний препарата показал, что он на 50% сокращает риск госпитализации и смерти у пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.

Он также может стать первым лекарством от COVID-19 в капсулах. На данный момент все прочие сертифицированные в США лекарства вводятся внутривенно.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

14
В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.
Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус США Pfizer FDA

Новости по теме

Новости

Американцы запланировали потратить в среднем $997,73 на покупки в праздники

Американцы запланировали потратить в среднем $997,73 на покупки в праздники

Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу

В Германии назвали "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия

В Германии назвали "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия

Что произошло за день: вторник, 16 ноября

Пашинян назвал проявлением агрессии действия военных Азербайджана

Пашинян назвал проявлением агрессии действия военных Азербайджана

Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Минэкономики ФРГ не станет давать новый отзыв на СП 2 из-за приостановки сертификации

Интерпол нашел в Великобритании пропавшую 30 лет назад иркутянку

Минск начнет расследование инцидента с мигрантами на границе с Польшей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });