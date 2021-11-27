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В США проверят безопасность таблеток Merck от COVID для беременных

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные регулирующие органы здравоохранения США сообщили, что новые таблетки Molnupiravir от Merck эффективны против коронавируса, однако они будут запрашивать мнения сторонних экспертов о потенциальных рисках препарата для беременных. Об этом сообщает Associated Press.

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Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) опубликовало отчет об анализе препарата. В нем говорится о нескольких потенциальных рисках для здоровья после употребления препарата Molnupiravir, включая возможную токсичность препарата для развития плода в утробе матери. Учитывая это, FDA попросит независимых консультантов проголосовать за то, превышают ли преимущества лекарства риски от его употребления.

Ранее, 1 ноября, транснациональная фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которая значительно облегчает течение болезни. Испытания лекарства Merck и Ridgeback Biotherapeutics проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 27 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус США Merck FDA

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