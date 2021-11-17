Замгоссекретаря США в ходе визита в Литву встретится с оппозиционерами из Белоруссии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея на этой неделе посетит Литву, где встретится с представителями оппозиции Белоруссии, сообщает госдеп.

"Заместитель госсекретаря Зея отправится в Литву, где она встретится с литовскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса, и лидерами гражданского общества. (...) Находясь в Вильнюсе, она также встретится с представителями белорусского гражданского общества и подчеркнет нашу поддержку демократических устремлений белорусского народа", - говорится в сообщении.

Зея выступит с основными докладами на форуме "Будущее демократии", организованном правительством Литвы.

Перед посещением Литвы Зея прибудет в Бельгию, где встретится с высокопоставленными должностными лицами Европейского Союза и представителями гражданского общества.

Отмечается, что они обсудят предстоящий саммит за демократию, который созывает Байден 9-10 декабря.