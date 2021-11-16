В Эстонии сочли, что Меркель беседой с Лукашенко признала его легитимным президентом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал состоявшуюся в понедельник беседу канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину", - передал во вторник его позицию портал телерадиовещания ERR.

По словам Михкельсона, "канцлер ФРГ тем самым признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии".

Лукашенко и Меркель обсудили в понедельник по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель и Лукашенко провели в понедельник телефонный разговор, в котором обсудили необходимость помощи беженцам.

По сообщению белорусского госагентства БелТА, их беседа продолжалась около часа. Это был первый телефонный разговор Лукашенко с лидером одной из западных стран после жестокого подавления протестов оппозиции летом прошлого года после президентских выборов.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, против страны введены санкции.

В минувший понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии и модифицировали санкционный режим против Минска, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Союза и Белоруссии из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран.