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В Швеции заявили о готовности отправить на Украину офицеров для обучения военных

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Швеции Питер Хултквист заявил о готовности отправить шведских военнослужащих на Украину, передает Sveriges Radio.

"Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой", - заявил Питер Хультквист.

Министр обороны поддержал предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС на Украине, что может означать, что Швеция отправит на Украину офицеров для обучения военных.

"Мы видим в этом важную часть стремления ЕС внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины", - подчеркнул Хультквист.

Украина Швеция

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