Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 млн евро

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Украина в понедельник получила второй транш в размере 600 млн в рамках пятой программы макрофинансовой помощи Евросоюза, сообщило министерство финансов страны.

Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,25% со сроком погашения в апреле 2036 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование бюджета для уменьшения нагрузки на него, отметил Минфин.

По данным ведомства, общая сумма кредитной помощи ЕС в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014-2021 годов составила 5,01 млрд евро.

"Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты в 600 млн евро в декабре 2020 года. С учетом этой выплаты непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 млрд евро", - отметили в Еврокомиссии.

Исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал: "Второй транш, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ на Украине (...) Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом".

Как сообщалось, в сентябре ЕК одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 600 млн евро.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина выполнила условия, необходимые для предоставления стране второго транша кредита Евросоюза.

Украина и ЕС в июле 2020 года заключили меморандум и кредитное соглашение по пятой программе макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Заем выдается на 15 лет (до 2035 года) двумя траншами. Первый был выделен без каких-либо конкретных условий, второй зависел, в том числе, от реализации Украиной мер в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления госпредприятиями.