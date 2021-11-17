В Германии выявили рекордные 53 тыс. заразившихся COVID за сутки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Врачи в Германии за сутки выявили почти 53 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 - это рекордное число с момента начала пандемии, сообщает в среду Deutsche Welle со ссылкой на данные института Роберта Коха.

За последние 24 часа в Германии было зафиксировано 52 826 случаев заражения коронавирусом - на 13 150 больше, чем в тот же день на прошлой неделе. Также было зафиксировано 294 смерти от последствий заболевания.

В четверг главы федеральных земель Германии планируют обсудить возможные меры по борьбе с четвертой волной заболевания. По информации издания, это могут быть более строгие правила ношения масок и требование предоставлять доказательство вакцинации или выздоровления при посещении определенных мероприятий или мест.

На данный момент около 67,5% населения страны получили обе дозы вакцины. Тем не менее, эксперты отмечают, что этого недостаточно. На прошлой неделе главный вирусолог страны Кристиан Дростен предупреждал, что если темп вакцинации не увеличится и не будут введены более строгие меры, то за зиму в стране от COVID-19 могут умереть около 100 тыс. человек.

За весь период пандемии в Германии было выявлено около 5,1 млн случаев заражения коронавирусом и более 98 тыс. смертей от последствий заболевания.