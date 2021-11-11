Главный вирусолог Германии выступил против выражения "пандемия непривитых"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главный вирусолог Германии, врач университетской клиники Charite Кристиан Дростен не согласился с главой Минздрава ФРГ Йенсом Шпаном, который 3 ноября сказал, что в стране идет "пандемия непривитых".

"У нас нет пандемии непривитых, у нас пандемия", - заявил Дростен газете Zeit.

Вирусолог считает в корне неверным говорить о "пандемии непривитых". По его словам, сейчас начинают терять защиту от инфекции и заражаться те, кто был привит еще в мае и июне, в том числе пожилые, которых вакцинировали в первую очередь.

Дростен считает, что заболевающих людей, которые привились достаточно давно, будет все больше и больше.

На утро четверга 11 ноября, по данным Института Роберта Коха, в ФРГ за минувшие сутки впервые с начала пандемии зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19 - 50 196.