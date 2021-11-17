В Австрии и Венгрии зафиксированы антирекорды по числу новых случаев COVID

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Медики в Австрии за минувшие сутки выявили более 14,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в среду европейские СМИ.

Это самый высокий показатель в Австрии с начала пандемии, до этого антирекордом считался показатель в 9,5 тыс. случаев, который зарегистрировали около года назад.

При этом в Австрии с начала этой недели действует локдаун для невакцинированных жителей страны - это первые подобный локдаун в ЕС. В Австрии отмечается один из самых низких в западной Европе уровней вакцинации - около 65%.

В соседней с Австрией Венгрии зафиксирован в среду самый высокий с весны этого года прирост новых случаев заражения COVID-19. За сутки зарегистрировали 10,2 тыс. случаев коронавируса, установлен антирекорд по летальным случаям - 178.

В Венгрии около 40% населения не получили ни одной дозы прививки от коронавируса, отмечают европейские СМИ.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене сообщила, что Европа на данный момент остается единственным регионом мира, в котором число и заражений коронавирусом, и смертей от последствий заболевания продолжает расти.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 6% во всем мире. В Европе выявили рост заболеваемости на 8% против предыдущей недели, в Америке - также на 8%.