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Госдеп США призвал всех американцев срочно покинуть Эфиопию

Там предупредили, что повторения кабульской операции по эвакуации не будет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена предупредила американцев в Эфиопии о необходимости немедленно покинуть страну, чтобы не подвергать себя риску оказаться в ловушке, если гражданская война распространится на столицу Аддис-Абебу, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, если боевые действия достигнут эфиопской столицы Аддис-Абебы, обладателям американских паспортов не стоит ждать эвакуации, подобной вывозу людей из Кабула.

Прайс отметил, что вывод войск из Афганистана был вызван "уникальной и экстраординарной ситуацией".

"Сейчас в Аддис-Абебе спокойно, и было спокойно с тех пор, как конфликт (в Эфиопии - ИФ) начал распространяться", - сказал Прайс.

По его словам, ежедневно из Эфиопии отправляются авиарейсы, и американцы, у которых нет средств на приобретение авиабилетов, могут обратиться за помощью в посольство США в Аддис-Абебе.

В столице Эфиопии проживает значительное число владельцев паспортов США, большинство из которых имеют двойное гражданство, отмечается в сообщении.

Правительство Эфиопии ранее объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать находящееся в их распоряжении оружие и быть готовыми к защите столицы.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.

С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

На фоне складывающейся обстановки в стране США, Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция, Дания и некоторые другие страны предписали своим дипломатам, исполняющим функции не первостепенной важности, и членам их семей покинуть Эфиопию.

США Эфиопия

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