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Салливан и Патрушев обсудили региональные и глобальные проблемы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудили глобальные проблемы, сообщил Белый дом.

"Они обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также региональные и глобальные проблемы, вызывающие озабоченность", - говорится в сообщении.

Переговоры прошли в "откровенной и конструктивной манере", добавили в Белом доме.

Ранее в пресс-службе Совета безопасности РФ сообщили, что Россия и США готовят контакты на высшем уровне, в рамках их подготовки состоялся телефонный разговор Патрушева и Салливана.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - сообщала пресс-служба. В Совбезе РФ заявили, что Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.

Джейк Салливан Совбез РФ Николай Патрушев Белый дом

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