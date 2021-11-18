Песков заявил, что контакты Путина и Байдена ожидаются

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Песков сказал: "Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне".

"Пока конкретных согласованных прикидок по точным датам нет", - сказал он.

Песков пообещал сообщить о сроках контактов на высшем уровне РФ и США, когда такое решение будет принято. "Мы вас вместе с американскими собеседниками информируем", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил также, что Патрушев и Салливан обменялись мнениями по актуальным вопросам: Украина, миграционный кризис на белорусско-польской границе. Патрушев и Салливан "говорили в продолжении тех пониманий", которые были достигнуты на саммите в Женеве, "произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет - это стратегическая стабильность и кибербезопасность", уточнил пресс-секретарь президента.

Первая и единственная встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве. Сообщалось, что они договорились о проведении рабочих контактов по ряду вопросов, в том числе по кибербезопасности и дипломатическому конфликту.