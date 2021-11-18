Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков заявил, что контакты Путина и Байдена ожидаются

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Песков сказал: "Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне".

"Пока конкретных согласованных прикидок по точным датам нет", - сказал он.

Песков пообещал сообщить о сроках контактов на высшем уровне РФ и США, когда такое решение будет принято. "Мы вас вместе с американскими собеседниками информируем", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил также, что Патрушев и Салливан обменялись мнениями по актуальным вопросам: Украина, миграционный кризис на белорусско-польской границе. Патрушев и Салливан "говорили в продолжении тех пониманий", которые были достигнуты на саммите в Женеве, "произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет - это стратегическая стабильность и кибербезопасность", уточнил пресс-секретарь президента.

Первая и единственная встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве. Сообщалось, что они договорились о проведении рабочих контактов по ряду вопросов, в том числе по кибербезопасности и дипломатическому конфликту.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

Новости по теме

Новости

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Рашкин заявил, что запрошено лишь частичное снятие с него неприкосновенности

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Депутата от КПРФ, заподозренного в педофилии, увезли на скорой из здания суда

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

РФ впервые возглавила всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });