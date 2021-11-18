Вашингтон, Сеул и Токио подтвердили важность сотрудничества

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместители глав МИД Южной Кореи Чхве Чон Кун и Японии Такэо Моди на встрече в Вашингтоне подтвердили важность трехстороннего сотрудничества для решения насущных региональных и мировых проблем 21-го века, сообщил американский госдепартамент.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия по таким проблемам, как "изменение климата, глобальная безопасность здравоохранения и меры реагирования на COVID-19, устойчивость и безопасность важнейших цепочек поставок, а также приверженность соблюдению прав человека и демократическим ценностям". Они "подчеркнули важность сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках многостороннего партнерства, способствующего общему процветанию, безопасности и ценностям". При этом они отметили "решающую роль АСЕАН" в обеспечении стабильности, экономических возможностей и "поддержании основанного на правилах международного порядка".

Шерман обратила внимание на "тесную координацию" позиций трех стран по денуклеаризации Корейского полуострова и их стремление "устранить угрозу, создаваемую ядерными и баллистическими ракетными программами КНДР".

По окончании встречи заместитель госсекретаря на пресс-конференции конкретизировала, что дипломаты трех стран при обсуждении вопросов Индо-Тихоокеанского региона затронули "противодействие деятельности, которая подрывает, дестабилизирует или угрожает международному порядку, основанному на правилах".