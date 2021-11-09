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Пентагон счел, что КНР препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

Он подтвердил, что КНР для Соединенных Штатов является "вызовом номер один"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - США прилагают усилия к тому, чтобы преодолеть препятствия, которые Китай создает на пути стремления Соединенных Штатов к расширению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Очевидно, что они (Китай - ИФ) вложили много средств, особенно в воздушные и морские возможности, которые в значительной степени предназначены для того, чтобы попытаться помешать Соединенным Штатам получить доступ к определенным районам в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Чиновник отметил: "Мы сосредоточены на решении этой сложной задачи и обеспечении того, чтобы сохранять необходимые возможности и правильные оперативные концепции для выполнения наших обязательств в области безопасности в этой части мира". Он подчеркнул, что Вашингтон выступает за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и намерен "продолжать работать над достижением этой цели с помощью нашей сети альянсов и партнерств".

"Вы слышали, как госсекретарь много раз говорил об этом, он считает, что КНР - это наш вызов номер один (...). Мы сосредоточены на развитии возможностей, операционных концепций, обеспечении того, чтобы у нас были ресурсы и правильная стратегия, чтобы мы могли справиться с КНР как с вызовом номер один", - заявил Кирби.

По его словам, Китай использует "грубую тактику", и даже экономические инструменты, "чтобы подчинить другие нации своей воле".

США Пентагон Джон Кирби Китай

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