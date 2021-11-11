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Си Цзиньпин предостерег от возрождения в АТР менталитета времен "холодной войны"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что следует приложить усилия к тому, чтобы нынешняя напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе не привела к рецидиву менталитета "холодной войны".

"Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен возвращаться к конфронтации и разделению эпохи "холодной войны", - цитирует заявление Си Цзиньпина в его видеовыступлении в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) агентство Associated Press (AP).

Форум пройдет в онлайн-режиме в Новой Зеландии в четверг и пятницу, на нем будут рассмотрены вопросы восстановления экономик стран региона после пандемии COVID-19.

Китайский руководитель также заявил, что регион должен обеспечить функционирование линий поставок и продолжить либерализацию торговли и инвестиций.

"Китай будет по-прежнему тверд в продвижении политики реформ и открытости, чтобы придать импульс экономическому развитию", - сказал он.

По его словам, самая насущная задача в регионе - приложить все усилия для борьбы с пандемией и как можно скорее выйти из-под ее влияния.

Как сообщалось официально, на форуме ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, СМИ сообщили также об участии в нем президента США Джо Байдена.

Си Цзиньпин Китай

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